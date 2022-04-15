Владивосток, , 06:31 — REGNUM На центральной площади Владивостока 15 апреля состоялся концерт «Zа мир без нацизма!» в поддержку президента Владимира Путина, проводимой специальной операции в защиту Донбасса и Вооруженных сил РФ. Также мероприятие посвятили памяти граждан, замученных фашистскими карателями на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Концерт «Zа мир без нацизма!» во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморья

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На площади собрались тысячи горожан. На сцене выступил легендарный приморский творческий коллектив – Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. В его репертуаре – произведения самого разного жанра. Это и классика, и русский романс, и знаменитые матросские песни, которые давно стали народными, в том числе «Плещут холодные волны», «Варяг» и флотская пляска «Яблочко».

В программе – и незаменимый атрибут всех патриотических праздников, как угощение солдатской кашей.

Людей на мероприятие на площади собралось достаточно много.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 15 апреля дал старт автопробегу профсоюзов под девизами «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!».