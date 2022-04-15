Токио, , 06:17 — REGNUM Власти Японии начали сбор данных о запусках крылатых ракет «Калибр» в Японском море в ходе учений Тихоокеанского флота России, заявил глава японского минобороны Нобуо Киси в ходе пресс-конференции.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» АО «Адмиралтейские верфи»

«Мы с озабоченностью собираем об информацию о последних пусках крылатых ракет и усиливаем меры предосторожности», — заявил он.

Киси также выразил обеспокоенность российскими учениями в Тихом океане. По его словам, Токио очень озабочен использованием флотом России новых вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота России успешно отработали запуск крылатых ракет «Калибр» в Японском море. Экипажам подлодок удалось успешно преодолеть условный противолодочный рубеж, а также нанести удар по условному противнику крылатыми ракетами из подводного положения.

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