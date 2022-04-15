Кемерово, 15 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 апреля, на лечении находятся 1738 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Kraszdrav.ru Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 129 новых носителей коронавируса. За это же время 88 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 889 случаев заражения коронавирусом, 155 873 человека выписаны, 2278 пациентов скончались.