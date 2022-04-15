Токио, , 06:11 — REGNUM Около 110 тыс. кур уничтожат в японской префектуре Аомори из-за вспышки птичьего гриппа на одной из ферм, сообщает агентство Kyodo.

Курица (сс) Idella Maeland

Отмечается, что пока вспышку выявили только на одной из ферм в регионе. Сейчас власти заняты выяснением причин возникновения инфекции, а также масштабов вспышки заболевания. Агентство отмечает, что с осени 2021 года в Японии уничтожили более 450 тыс. кур из-за вспышек птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в японской префектуре Эхимэ зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за выявления заболевания было принято решение уничтожить около 130 тыс. кур. Отмечалось, что вирус обнаружили на одной из местных птицеферм. Распространение вируса удалось вовремя остановить благодаря санитарным кордонам.