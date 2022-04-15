Никосия, , 06:07 — REGNUM Высокая инфляция, какой не знали в странах Евросоюза несколько десятилетий, была спровоцирована ситуацией вокруг Украины. Такое заявление сделал 14 апреля министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис в интервью телеканалу Sigma.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Петридис поднял вопрос роста цен на топливо и продукты, воздержавшись от прогнозов траектории инфляции. По мнению главы минфина Кипра, многое будет зависеть от масштабов операции на Украине и её продолжительности. По словам Петридиса, инфляция, которая сейчас наблюдается в странах ЕС, из числа явлений совершенно незнакомых нынешнему поколению В последний раз такого масштаба инфляция наблюдалась в Европе в 70–80-е годы.

Кроме того, Петридис отметил, что в прошлом жители Кипра оказались во власти «искусственного процветания», возникшего из практики широкого использования потребительского кредитования. Глава минфина предупредил, что за эту ошибку придётся платить будущим поколениям.