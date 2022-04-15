Киев, 15 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Воюющий на Украине грузинский наёмник Надим Хмаладзе 14 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что он и другие грузинские боевики были отравлены «российским химическим оружием».

В противогазе

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«Короче, сегодня нам сказали, что нас отравили химическим веществом зарин и какой-то неизвестной смесью, психостимулятором, состав которого определить невозможно», — написал Хмаладзе.

Информация об отравлении грузинских боевиков на Украине была распространена 5 апреля. Тогда боевики заявили, что «русские оставили нам «подарок» — химическое вещество, которым они отравили семь человек наших».

Напомним, что Россия отрицает обвинения в применении химического оружия на Украине.