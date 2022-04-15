Кемерово, , 06:01 — REGNUM В Кемеровскую область в рамках подготовки к Международному фестивалю Юрия Гагарина привезли предоставленные госкорпорацией «Роскосмос» экспонаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Советская открытка. День космонавтики

«Это макеты ракет-носителей семейства «Ангара», «Протон-М», «Восток», скафандр «Сокол КВ-2» — уточнили в минкультуры.

Сотрудники кузбасского Музея изобразительных искусств уже подготовили выставку «Наш Гагарин».

Напомним, ранее стало известно о том, что международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» теперь будет проходить в Кемеровской области. Он будет проводиться ежегодно в ближайшую после 12 апреля ночь с пятницы на субботу, в 2022 году — с 15 на 16 апреля.

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