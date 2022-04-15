Москва, 15 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В период с января по март 2022 года жители столицы воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 миллиона раз. Об этом 15 апреля сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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По её словам, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года посещаемость приложения выросла почти в два раза. Причем чаще всего этим цифровым ресурсом пользуются, чтобы передать показания счетчиков, оплатить городские услуги и записаться на прием к врачу.

«Статистика показывает, что этот канал взаимодействия жителей с городом становится все более востребованным. В приложении «Моя Москва» собраны сервисы, которые удобно иметь под рукой. Передать показания счетчиков, оплатить услуги или узнать о планах развития своего района можно в любое время. Всего возможностями платформы за три года ее работы воспользовались больше 26 миллионов раз», — сказала Сергунина.