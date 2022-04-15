Якутск, , 06:17 — REGNUM За управлении автомобилем в состоянии опьянения задержали жителя Якутии. Он находился в розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе управления МВД РФ по республике.

В розыске 23.мвд.рф

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Мужчина уже имел судимость. На этот раз за нарушение его задержали принудительно. Уголовное дело в отношении якутянина возбуждено по статье 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«По постановлению Якутского городского суда гражданин находился в розыске. Задержанный передан сотрудникам отдела полиции МУ МВД России «Якутское» для дальнейшего этапирования в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия). При задержании физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие не применялись», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый за вождение в состоянии опьянения житель Амурской области получил три года заключения в исправительной колонии строгого режима за попытку дачи взятки сотруднику УФСИН. Инспектору он предлагал 50 тыс. рублей за то, чтобы его не освидетельствовали на наркотическое опьянение.