Красноярск, , 05:56 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 15 апреля лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лавина Pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в Красноярском крае утром и днём 15 апреля и ночью 16 апреля ожидается очень сильный южный ветер на юге Таймырского муниципального района. Прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, местами 22-27 м/с, метель.

В Туруханском районе края 15 апреля местами ожидается сильный юго-западный ветер, порывы 15-18 м/с. На севере центральных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 15 апреля в Омской области прогнозируется +20…+25 °С.

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