Москва, 15 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В пятницу, 15 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Весенняя Москва

В ночь на 16 апреля в Москве облачно, осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер южный 3−8 м/с, ночью — восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В субботу, 16 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °C, по области +4… +9 °C, облачно, дождь, мокрый снег. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, снег, мокрый снег, дождь, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столичного региона с 20 апреля могут рассчитывать на потепление до 15 °C и менее дождливую погоду.