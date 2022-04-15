Кемерово, , 05:51 — REGNUM Жители Донбасса надеются на наши Вооруженные силы. Об этом сказал начальник Поста № 1 Кемерова Юрий Цыханович.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные силы России выполняют боевую задачу на Украине по денацификации и демилитаризации. Наши солдаты являются достойными продолжателями воинов-героев Великой Отечественной войны. Жители Донбасса надеются на наши Вооруженные силы и многие, в том числе наши соотечественники — кемеровчане, кузбассовцы — выполняют свой долг в рамках спецоперации. Сегодня мы должны поддержать их всеми возможными способами», — отметил Цыханович.

Он подчеркнул, что в России солдат и офицеров ждут с Победой, «потому что нацизм не должен пройти, нацизм должен быть уничтожен».