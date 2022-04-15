Провинция Ганьсу, Китай, , 05:49 — REGNUM В провинции Ганьсу на северо-западе Китая 15 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 174 километрах к юго-востоку от города Цзюцюань (около 1,1 млн жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края.

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