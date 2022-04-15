Омск, , 05:44 — REGNUM Днём 15 апреля в Омской области прогнозируется +20…+25 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Весна Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, без существенных осадков.

16 апреля в Омской области также ожидается погода без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Ночью прогнозируется температура +7…+12 °С, днём +23…+28 °С, местами до +17 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург оказался на периферии циклонического вихря, приближающегося к региону с запада.

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