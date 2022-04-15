Дамаск, , 05:41 — REGNUM Древнейшие на Земле водопроводы, работавшие три тысячи лет и повреждённые в результате боевых действий, были восстановлены в Сирии. Об этом 15 апреля сообщают «Известия».

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Водопровод состоит из гигантского колеса-нории, которое вращается под напором воды и специальными лопастями-черпаками набирает воду и отправляет её в акведук. В сирийском городе-крепости Хаме таких колёс до начала боевых действий было 70, сейчас осталось 22. Водопровод с колёсами-нориями являлся главной достопримечательностью города Хама.

Подобный водопровод можно увидеть только в Сирии. Процесс реставрации колёс-норий начался сразу после освобождения города в 2018 году и продолжается по настоящее время. Был создан специальный департамент, занимающийся вопросами восстановления и реставрации водяных колёс, здесь собрались мастера, знакомые с устройством колеса и с их особенностями. К вопросу реставрации мастера подходят крайне серьёзно, так, например, для колёс выковываются специальные гвозди, а возраст брёвен и досок, из которых собрано колесо, может составлять сотни лет.

В Сирии находятся шесть объектов, включённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО: старый центр Дамаска, амфитеатр в Басре, археологические памятники Пальмиры и Алеппо, замки Крак де Шевалье и Салах-ад-Дин. В настоящее время идёт работа по восстановлению всех памятников культуры с привлечением иностранных специалистов. Власти Сирии надеются в скором времени открыть все достопримечательности для туристов.