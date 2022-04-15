Хабаровск, 15 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Sskz Стройка

Читайте также: Строителя в Чебоксарах убило упавшим листом фанеры

По версии следствия, 12 апреля в дневное время двое работников индивидуального предпринимателя на стройке жилого дома по улице Ворошилова упали в шахту лифта. Один из мужчин погиб, другой получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах произошло ещё одно ЧП на стройке, в результате которого рабочий погиб.