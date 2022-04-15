Бразилиа, 15 апреля 2022, 05:37 — REGNUM Бразилия запретила ввоз и продажу в стране продукции торговой марки Kinder, ставшей причиной выявленных в Европе случаев заражения сальмонеллой. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба бразильского регулятора — Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).
Бразильский регулятор также потребовал от производителя опасной продукции, итальянской компании Ferrero, предоставить данные о контроле импорта его продукции в Бразилию третьими лицами.
Напомним, 8 апреля бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи приостановило работу фабрики Ferrero в бельгийском городе Арлоне из-за того, что производимые ею шоколадные яйца Kinder Surprise оказались заражены сальмонеллой. По последним данным, число пострадавших от инфекции детей и взрослых в странах Европы могло превысить 100 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, итальянская компания Fererro рекомендовала потребителям в США утилизировать некоторые из своих шоколадных продуктов Kinder из-за опасений, связанных с возможным заражением сальмонеллой.
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