Бразилиа, , 05:37 — REGNUM Бразилия запретила ввоз и продажу в стране продукции торговой марки Kinder, ставшей причиной выявленных в Европе случаев заражения сальмонеллой. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба бразильского регулятора — Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

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Anvisa «Несмотря на то что Бразилия не входит в число стран, куда поставлялась эта продукция, агентство решило из предосторожности предпринять превентивные меры, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или её ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортёрами».

Бразильский регулятор также потребовал от производителя опасной продукции, итальянской компании Ferrero, предоставить данные о контроле импорта его продукции в Бразилию третьими лицами.

Напомним, 8 апреля бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи приостановило работу фабрики Ferrero в бельгийском городе Арлоне из-за того, что производимые ею шоколадные яйца Kinder Surprise оказались заражены сальмонеллой. По последним данным, число пострадавших от инфекции детей и взрослых в странах Европы могло превысить 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянская компания Fererro рекомендовала потребителям в США утилизировать некоторые из своих шоколадных продуктов Kinder из-за опасений, связанных с возможным заражением сальмонеллой.

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