Пекин, , 05:36 — REGNUM Коммунистическая партия Китая (КПК) просит общественность высказать свое мнение о ее готовящемся на вторую половину 2022 года XX съезда КПК, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Мегашоу в честь 100-летия Компартии Китая Цитата из видео на YouTube

КПК соберет общественное мнение и предложения по полному и строгому партийному управлению, качественному развитию, всесторонним реформам и открытости, всесторонней народной демократии, основанному на законе государственному управлению, социалистическому культурному прогрессу, обеспечению средств к существованию людей и экологическому прогрессу.

Мнения и предложения можно высказать через онлайн-платформы, включая вебсайты и мобильные приложения газеты «Жэньминь жибао», информационного агентства Синьхуа и China Media Group, с 15 апреля по 16 мая.