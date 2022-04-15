Пекин, 15 апреля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Китая (КПК) просит общественность высказать свое мнение о ее готовящемся на вторую половину 2022 года XX съезде КПК, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Мегашоу в честь 100-летия Компартии Китая

КПК соберет общественное мнение и предложения по полному и строгому партийному управлению, качественному развитию, всесторонним реформам и открытости, всесторонней народной демократии, основанному на законе государственному управлению, социалистическому культурному прогрессу, обеспечению средств к существованию людей и экологическому прогрессу.

Мнения и предложения можно высказать через онлайн-платформы, включая вебсайты и мобильные приложения газеты «Жэньминь жибао», информационного агентства Синьхуа и China Media Group, с 15 апреля по 16 мая.