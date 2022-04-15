Пекин, , 05:33 — REGNUM Китайское общество исследований в области прав человека опубликовало 15 апреля доклад, разоблачающий растущий антиазиатский расизм в Соединенных Штатах, сообщет агентство Синьхуа.

Расизм

Соединенные Штаты по-прежнему гордятся тем, что признают себя белой англосаксонской протестантской страной, говорится в докладе, отмечая, что американцы азиатского происхождения, негры, латиносы и коренные американцы подвергаются дискриминации и нарушениям в различных формах и не могут в полной мере пользоваться своими правами человека.

Отчет состоит из трех частей: американцы азиатского происхождения сталкиваются с ростом расистских нападений на фоне пандемии коронавируса; расизм в отношении американцев азиатского происхождения, характерный не только для пандемии коронавируса; и причины роста антиазиатских настроений на фоне пандемии коронавируса.