Сургут, Югра, , 05:33 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) построят новый Центр высоких биомедицинских технологий, который будет включать лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

В лабораториях сургутского центра будут созданы условия для медицинских исследований в области замещения утраченных органов, проведения опытов по выращиванию живых тканей в целях трансплантации, работ по созданию и тестированию фармакологических препаратов для лечения нейро-дегенеративных заболеваний у взрослых и детей.

Кроме того, здесь будут разрабатывать программы дополнительного профессионального образования, создавать сетевые образовательные программы в сотрудничестве с московской Высшей школой экономики, Ленинградским институтом точной механики и оптики и Новосибирским государственным университетом.

Строить и оснащать сургутский Центр высоких биомедицинских технологий будет Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех. Сумма инвестиций в проект составит 4,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно национальному проекту «Наука» к 2027 году в России будут созданы три геномных центра мирового уровня.

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