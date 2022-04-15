Пекин, , 05:27 — REGNUM Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-13» готовится к возвращению на Землю после полугодового пребывания на китайской космической станции «Тяньхэ», сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

Космический корабль «Шэньчжоу-13» с экипажем, выполнивший все запланированные задачи, отделится от основного модуля космической станции «Тяньхэ» в соответствующее время и приземлится на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщило Китайское космическое агентство пилотируемых полетов (CMSA).

Экипаж «Шэньчжоу-13», а именно Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу, готов к отделению, а посадочная площадка «Дунфэн» готовится к возвращению трех астронавтов, сообщило CMSA.