Пекин, 15 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-13» готовится к возвращению на Землю после полугодового пребывания на китайской космической станции «Тяньхэ», сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

Космический корабль «Шэньчжоу-13» с экипажем, выполнивший все запланированные задачи, отделится от основного модуля космической станции «Тяньхэ» в соответствующее время и приземлится на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщило Китайское космическое агентство пилотируемых полетов (CMSA).

Экипаж «Шэньчжоу-13», а именно Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу, готов к отделению, а посадочная площадка «Дунфэн» готовится к возвращению трех астронавтов, сообщило CMSA.