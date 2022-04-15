Благовещенск, , 05:30 — REGNUM Три года в исправительной колонии строго режима проведёт пожилой житель города Зея в Амурской области. Он пытался дать взятку инспектору регионального управления федеральной службы исполнения наказаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

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Изначально амурчанин получил условный срок на десять месяцев за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и должен был отмечаться в УФСИН.

«В октябре 2021 года гражданин явился в инспекцию, при этом от него исходил резкий запах уксуса, что могло свидетельствовать о возможном употреблении им наркотических средств без назначения врача и совершении административного правонарушения в этой связи. Мужчина, желая избежать привлечения к ответственности и возможных негативных для него последствий в виде отмены условного осуждения, решил дать взятку в размере 50 тыс. рублей одному из инспекторов», — отметили в следственном комитете.

Сотрудник сообщил о попытке подкупить его. Деньги передавались под контролем сотрудников УФСБ России с целью фиксации факта взятки. Нарушителя приговорили к трём годам заключения в колонии строгого режима и на восемь месяцев лишили права управлять транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля жительницу города Завитинск в Амурской области задержали при попытке дать взятку сотруднику госавтоинспекции. Она пыталась за 20 тыс. рублей «купить» права на управление автомобилем.