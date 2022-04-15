Новосибирск, 15 апреля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении начала пожароопасного сезона в 2022 году. Согласно документу, пожароопасный сезон на территории некоторых районов и городов начинается с сегодняшнего дня, 15 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Так, в Баганском, Барабинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском, Чистоозерном районах, в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово пожароопасный сезон установлен с 15 апреля.

В Болотнинском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Северном, Тогучинском, Убинском, Черепановском, Чулымском районах он начнёт действовать с 20 апреля.