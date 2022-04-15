Пекин, , 05:23 — REGNUM Согласно официальным данным, в Пекине показатели первичного индекса загрязнения воздуха упали на 40% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Смог Climatechange.tw

По данным Пекинского муниципального бюро экологии и окружающей среды, средняя концентрация частиц PM2,5 в городе в период с января по март составляла 36 микрограммов на кубический метр. За квартал Пекин сообщил о 81 дне с показателем индекса качества воздуха (AQI) на уровне или ниже 100.

По словам заместителя директора Пекинского муниципального бюро экологии и окружающей среды Юй Цзяньхуа, город улучшит свой скоординированный контроль над частицами PM2,5 и озоном, поскольку он работает над дальнейшим улучшением качества воздуха. Показания PM2.5 — это датчик, контролирующий частицы, находящиеся в воздухе, диаметром 2,5 микрона или менее.

Пекин совершил прорыв в борьбе с загрязнением воздуха в прошлом году, когда город достиг национального стандарта качества воздуха. Средняя концентрация PM2,5 в городе в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 2013 году.