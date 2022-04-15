Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Увеличение в два раза туристического кешбэка, которое поручил произвести президент РФ Владимир Путин, позволит жителям России открыть для себя Дальний Восток, уверен губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В крае по туристическому кешбэку работают три детских лагеря, 12 отелей и 12 туристических компаний.

«Сегодня мы находимся в ситуации перезагрузки туристической отрасли, туристического рынка России. Граждане нашей страны всё больше открывают внутренний туризм. Мы на Камчатке очень остро это ощущаем, и во многом этому способствуют принимаемые на уровне Правительства РФ меры. В частности, возврат определённой части стоимости путёвки, так называемый туристический кешбэк, который работает уже второй год. Эта мера реально помогает нашим туроператорам привлечь дополнительных клиентов и реализовать свои туристические продукты», — подчеркнул Солодов.

Он признал, что путешествия по Дальнему Востоку обходится дороже, чем по другим регионам России, удвоенный кешбэк позволит компенсировать это и сократит расходы туристов.

«Уверен, это сделает данную меру ещё более востребованной и эффективной, благодаря чему больше жителей страны смогут открыть для себя Дальний Восток, его красоту и потенциал с точки зрения туризма», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке необходимо увеличить в два раза. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.