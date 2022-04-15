15 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:26 — REGNUM Олигарх, занимающий третье место в списке Forbes-Украина, которого некоторые украинские СМИ называли спонсором Юлии Тимошенко, активно осваивал и осваивает рынок России. Аффилированная с Константином Жеваго фармацевтическая группа поставляет в Россию важные медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Украинский фармбизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в России активы имеют или ранее имели экс-президент Украины Пётр Порошенко, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук, действующий президент Украины Владимир Зеленский, а также олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета, номер один в украинском списке Forbes — Ринат Ахметов, политический «отец» Зеленского — олигарх Игорь Коломойский. ИА REGNUM продолжает анализ активов, потому список бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России, может стать ещё больше.

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Справка: по открытым данным, Константин Жеваго в 19 лет начал карьеру в должности финансового директора ЗАО «Финансы и Кредит», где позднее стал главой правления. Помимо этого, занимал высокие посты в ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», «Укрнафта». В СМИ фигурирует как мажоритарный собственник горнодобывающей группы Ferrexpo. Был фигурантом скандала о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит». Занимает третье место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием $2,4 млрд. Был депутатом Верховной рады нескольких созывов.

Константин Жеваго Vorskla.com.ua Юлия Тимошенко (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

В активе Жеваго, помимо вышеназванных активов, есть компании в сфере металлургии, транспорта, машиностроения, судостроения, энергетики и фармацевтики. В последнем сегменте группа представлена сразу двумя старейшими фармзаводами Украины — «Киевмедпрепарат» и «Галичфарм».

Фармацевтический бизнес Жеваго

И «Киевмедпрепарат», и «Галичфарм» входят в корпорацию «Артериум», украинскую фармацевтическую компанию, созданную в 2005 году. Корпорация в открытых источниках указана как часть группы «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

«Киевмедпрепарат» выпускает лекарства с 1847 года, а «Галичфарм» — с 1911 года. Помимо медицинской продукции для людей, фирмы выпускают и ветеринарные препараты.

На сайте корпорации «Артериум» среди рынков сбыта лекарственных препаратов числится не только Украина, но и Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Россия.

Из истории компании «Артериум» Скриншот сайта arterium. ua

В ЕГРЮЛ фигурирует официальное представительство компании «Артериум», которое базировалось на улице Таганская, 3 в Москве. Аккредитация его действовала с 18 марта 2015 года по 26 августа 2020 года. В базе «Контур. Фокус» руководителем указана Елена Вирич. Физлицо с такими данными и тем же ИНН на сегодня возглавляет ООО «Арт-фарм», созданное в 2017 году в Москве (юрадрес — та же улица Таганская, но другой дом). Вирич владеет в фирме долей в 1%, а оставшиеся 99% у ООО «Фармедика плюс Белград-Стари Град» (Сербия). При этом бенефициары последней не раскрываются.

Вернёмся к «Артериуму».

В портфель корпорации «Артериум» входят генерические и оригинальные лекарственные средства в 11 из 14 фармакотерапевтических групп, всего свыше 150 препаратов в продуктовом портфеле компании. В качестве оригинальных препаратов указаны четыре, занимающие особое место в продуктовом портфеле: «Тиотриазолин» (показания для применения включают токсические поражения печени, хронический вирусный гепатит, цирроз печени, профилактику приступов стенокардии, ишемическую болезнь сердца), «L-лизина эсцинат» (ангиопротекторное средство), «Тиоцетам» (относится к группе цереброактивных средств, проявляет ноотропные, противоишемические и антиоксидантные свойства), «Уролесан» (показан в комплексной терапии мочекаменной болезни).

На интернет-площадках до сих пор к покупке предлагается «L-лизина эсцинат» — по 3270 рублей за 10 ампул, «Тиотриазолин» по 1 739,1 рубля за 10 ампул, «Тиоцетам» по 629,2 рубля за 10 ампул и «Уролесан» — капли за 502,1 рубля. Все препараты от «Галичфарм» (Украина). Это косвенно подтверждает, что корпорация Жеваго продолжает торговлю своей продукцией в России, то есть продолжает получать прибыль с россиян, уплачивая налоги в бюджет Украины, которые идут в том числе и на военную отрасль.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Примечательно: на площадке «Аптека. ру» рядом с украинским препаратом «Уролесан» есть ещё один, в виде капсул, — от ООО «Озон Фармацевтика» (Самарская область) — российской компании, которая на 42,1% принадлежит директору фирмы Павлу Алексеенко. Более того, на этом продукте от росфармы стоит надпись — «Артериум». По всем остальным препаратам рядом с продукцией «Галичфарм» также присутствует продукция от «Озон Фармацевтики», иной раз даже в идентичном оформлении, что может говорить о наличии деловых взаимоотношений между этими компаниями.

В российском государственном реестре лекарственных средств держателями действующих регистрационных свидетельств, например, на препарат «Тиотриазолин» указаны вышеупомянутое ООО «Арт-фарм», директором и совладельцем которой является бывший руководитель представительства «Артериума», и некая сербская компания «Фармедика плюс Белград-Стари Град», а также другое сербское юрлицо «Фармацеутикал Балканс д. о. о. Нови Бечей». В регистрационных свидетельствах последнего в качестве производителя всех стадий указано ООО «Озон» из Самарской области (группа «Озон Фармацевтика»). У «Арт-Фармы» указан этот же производитель. Свидетельства же, которые были оформлены напрямую на «Киевмедпрепарат», в основном прекращены, остались лишь пара действующих — бессрочных. Также и у «Галичфарм». По другим вышеперечисленным препаратам картина схожая.

Всё это говорит о том, что цепочки бизнеса в России у украинского олигарха как минимум по линии фармацевтики остались до сих пор, как и прибыль с продаж.