Тяньцзинь, Китай, 15 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая произошла авария с участием двух грузовых поездов, перевозивших уголь, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Поезд

По данным муниципального бюро по чрезвычайным ситуациям, авария произошла примерно в 13:00 по пекинскому времени на участке железной дороги Датун-Циньхуандао. С рельс сошли несколько вагонов.

Железнодорожные власти направили на место происшествия шесть спасательных поездов и около 1000 спасателей. Пока сообщений о жертвах не поступало.