Вашингтон, 15 апреля 2022, 05:14 — REGNUM Страны Запада столкнулись с выбором между наращиванием поставок вооружений Киеву и сохранением вооружений для собственных нужд, сообщает агентство Bloomberg.
По данным автора статьи Хала Брэндса, украинские боевики расходуют недельный запас противотанковых ракет, которые поставили западные страны.
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — отмечается в публикации.
Брэндс также привел историческую аналогию с поведением США во время Второй мировой войны. Тогда перед руководством страны стоял выбор между поставками вооружений Великобритании или сохранением оружия для нужд обороны. Автор считает, что сейчас Вашингтон находится в схожем положении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная Бундестага по делам обороны Ева Хёгль заявила, что Германия не может поставлять киевскому режиму все виды оружия, которые есть в наличии у бундесвера.