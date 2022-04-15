Новосибирск, , 05:13 — REGNUM В Новосибирске за три месяца 2022 года произошло 477 пожаров. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар Mchs.gov.ru

«В жилых домах произошло 105 пожаров (в 2021 году – 157), в садовых некоммерческих товариществах – 16 пожаров (в 2021 году – 15), в надворных постройках – 23 (в 2021 году – 56), в местах открытого хранения материалов – 126 (в 2021 году – 75), — уточнили в департаменте. — Погибли 15 человек, 36 – получили травмы».

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем (301 случай, из них 74 – при курении), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (111 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (27 случаев).