Манила, , 05:08 — REGNUM До 137 человек возросло количество погибших в результате воздействия тропического шторма «Меги» («Агатон») на Филиппинах. Об этом 14 апреля сказано в отчёте Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны.

Мемориал Магеллана на Филиппинах Jayps Quebrado

Стихией были затронуты девять регионов, были вынуждены эвакуироваться более 323,3 тыс. человек. Всего же тропический шторм повредил 9,6 тыс. жилых домов, 218 автодорог, шесть мостов. Предварительный ущерб, нанесённый штормом сельскому хозяйству, был оценён в 186,6 млн песо ($3,56 млн), инфраструктуре — 6,95 млн песо ($132,6 тыс.).

Информация о погибших и пропавших без вести до сих пор уточняется. На настоящий момент погибло 137 человек, большинство людей погибли в регионе Восточные Висайи — 128 человек, шестеро погибших в Давао, три человека погибли в регионе Западные Висайи. Без вести пропавшими числятся 27 человек.

Перебои с энергоснабжением зарегистрированы в 75 городах, в 15 городах и муниципалитетах объявлен режим чрезвычайного положения. Правительством было выделено на оказание помощи пострадавшим регионам $768,3 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 115 жертвах тропического шторма на Филиппинах.

Читайте ранее в этом сюжете: Королева Елизавета II рассказала о своём самочувствии во время болезни