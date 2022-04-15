Владивосток, 15 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Приморье 207 молодых семей в этом году получат социальную выплату на улучшение жилищных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«В 2022 году оказать поддержку планируется 207 молодым семьям. На это из средств федерального, краевого и местного бюджетов направлено более 340 миллионов рублей», — пояснил и. о. директора департамента по делам молодёжи Денис Астафуров.

Стать участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» могут молодые семьи, в том числе неполные. Также семья должна соответствовать определенным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, более трех млрд рублей намерены выделить из бюджета Самарской области на поддержку семей с детьми.