Сеул, , 05:04 — REGNUM Большая часть ограничений, введенных в Южной Корее из-за пандемии коронавируса, будет отменена с 18 апреля из-за ослабления распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского премьер-министра Ким Бу Гёма.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в стране увеличат допустимое количество участников собраний, а также продолжительность работы кафе и ряда других общественных объектов. Кроме того, в республике отменят меры социального дистанцирования.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, сохранится требование о ношении защитных масок. Он добавил, что вопрос о смягчении этой меры будет рассмотрен через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля власти Словении разрешили нахождение в общественных местах без защитных масок, за исключением медицинских учреждений и объектов социального обеспечения.