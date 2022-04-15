Благовещенск, , 05:07 — REGNUM Ещё в одном районе Приамурья жителям запретили сжигать траву и разжигать костры, а также ограничили посещение лесов. Теперь особый противопожарный режим действует на территории всего региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе правительства Амурской области.

Лесной пожар Pixabay.com

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Пожароопасный сезон начался в Архаринском районе Приамурья. За сутки сотрудники авиабазы и лесоохраны региона ликвидировали восемь природных возгораний общей площадью 736 гектаров в этом муниципалитете, а также в Зейском и Магдагачинском районах. Все пожары потушили в день обнаружения силами 160 огнеборцев и 40 единиц техники.

Лес продолжает гореть в четырёх километрах от села Берёзовка в Зейском районе. Пожар не угрожает населённому пункту, подчеркнули в министерстве лесного хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, лес горел на расстоянии 4,4 км от села Берёзовка Зейского района ещё 7 апреля. Ещё один пожар тогда подошёл на расстояние 15 км к селу Каменушка.