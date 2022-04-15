Тюмень, 15 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Тюмени с 15 апреля закрывается дорога по улице Дзержинского до 31 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени

На участке от улицы Республики до улицы Советской начнутся строительно-монтажные работы. Объезд перекрытой дороги будет осуществляться по улицам Первомайской и Челюскинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, улицу Дзержинского в Тюмени сделают пешеходной за 510 млн рублей.