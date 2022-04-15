Новосибирск, 15 апреля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В Новосибирске 9 Мая в 2022 году будет проходить в полном формате. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Анна Алябьева ИА REGNUM День Победы в Новосибирске

«Мы готовимся к празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году 9 Мая будет проходить в полном формате, — сказал глава муниципалитета. — Новосибирск встретит праздник как город трудовой доблести. Высокому государственному званию, своей жизнью мы обязаны нашим ветеранам. Наш долг – позаботиться о них. Эти люди и сегодня, несмотря на возраст, продолжают свою деятельность и активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи».

По официальным данным, сегодня в Новосибирске проживают 3754 ветерана, из которых 233 – участники Великой Отечественной войны, 3203 – труженики тыла, 161 человек – жители блокадного Ленинграда, 157 человек – те, кто в детстве пережил ужасы фашистских концлагерей.