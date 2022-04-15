Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим южноафриканским коллегой подчеркнул значение Африки во внешней политике Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан отметил, что Иран серьезно настроен на расширение связей с африканскими странами, особенно с ЮАР. Он дал хорошую оценку двусторонним связям в различных областях и выразил готовность Ирана провести 15-ю совместную экономическую комиссию с Южной Африкой в ближайшем будущем.

Иранский высокопоставленный дипломат также указал на взаимную поддержку со стороны Ирана и ЮАР в международных организациях, выразив надежду на продолжение такой тенденции.

Он высоко оценил позицию Южной Африки в отношении Палестины, заявив, что южноафриканская нация может понять сложившийся апартеид в отношении палестинского народа.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, со своей стороны, приветствовала поддержку Ираном ее страны в международных организациях и заявила, что Южная Африка юридически признает Палестину.

Она пригласила президента Ирана Ибрагима Раиси посетить ЮАР и выразила надежду, что этот визит станет основой для активизации двусторонних отношений.