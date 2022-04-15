Иран подчеркивает важность расширения связей с ЮАР
Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 14 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим южноафриканским коллегой подчеркнул значение Африки во внешней политике Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан отметил, что Иран серьезно настроен на расширение связей с африканскими странами, особенно с ЮАР. Он дал хорошую оценку двусторонним связям в различных областях и выразил готовность Ирана провести 15-ю совместную экономическую комиссию с Южной Африкой в ближайшем будущем.
Иранский высокопоставленный дипломат также указал на взаимную поддержку со стороны Ирана и ЮАР в международных организациях, выразив надежду на продолжение такой тенденции.
Он высоко оценил позицию Южной Африки в отношении Палестины, заявив, что южноафриканская нация может понять сложившийся апартеид в отношении палестинского народа.
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, со своей стороны, приветствовала поддержку Ираном ее страны в международных организациях и заявила, что Южная Африка юридически признает Палестину.
Она пригласила президента Ирана Ибрагима Раиси посетить ЮАР и выразила надежду, что этот визит станет основой для активизации двусторонних отношений.