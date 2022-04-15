Тегеран, , 08:11 — REGNUM 14 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что публикация необоснованных докладов не придает легитимности подобным заявлениям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что нельзя ожидать, что американское правительство, склонное ко лжи, расскажет существующую правду и реалии», — заявил Хатибзаде, отметив, что предвзятый, политический и интервенционистский характер доклада США очевиден для всех.

«С историей, изобилующей войнами, переворотами, вторжениями, убийствами, похищениями людей, экономической блокадой и резней по всему миру США являются главным нарушителем прав человека и ни в коем случае не имеют права говорить о высоких идеалах», — сообщил иранский представитель.

Пресс-секретарь отметил, что иранцы не забудут преступления США против Ирана, в том числе сбитый пассажирский самолет, провоцирование террористических элементов на убийства иранского народа и должностных лиц в течение последних десятилетий, а также усилия по лишению иранской нации ее основных прав.

Он также назвал санкции США против Ирана, которые ограничили предоставление лекарств иранским пациентам, грубым нарушением прав человека.