Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 14 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что публикация необоснованных докладов не придает легитимности подобным заявлениям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Очевидно, что нельзя ожидать, что американское правительство, склонное ко лжи, расскажет существующую правду и реалии», — заявил Хатибзаде, отметив, что предвзятый, политический и интервенционистский характер доклада США очевиден для всех.

«С историей, изобилующей войнами, переворотами, вторжениями, убийствами, похищениями людей, экономической блокадой и резней по всему миру США являются главным нарушителем прав человека и ни в коем случае не имеют права говорить о высоких идеалах», — сообщил иранский представитель.

Пресс-секретарь отметил, что иранцы не забудут преступления США против Ирана, в том числе сбитый пассажирский самолет, провоцирование террористических элементов на убийства иранского народа и должностных лиц в течение последних десятилетий, а также усилия по лишению иранской нации ее основных прав.

Он также назвал санкции США против Ирана, которые ограничили предоставление лекарств иранским пациентам, грубым нарушением прав человека.