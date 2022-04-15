Тегеран, , 08:11 — REGNUM 14 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном заявил, что Тегеран хочет, чтобы Ирак оставался «сильным, славным и единым». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Во время встречи президент заявил, что ирано-иракские отношения выходят за рамки добрососедства, причем Иран полон решимости их укреплять. «Интересы и безопасность Тегерана и Багдада взаимозависимы, и враги не могут подорвать эти отношения», — отметил Раиси.

Он также подчеркнул, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Ирака и единство всех этнических групп и религий, которые лежат в основе стабильности страны.

Президент заявил: «Иран ожидает, что Ирак, а также другие соседние страны предотвратят любое присутствие, наносящее ущерб безопасности Ирана, в районах, находящихся под контролем федерального правительства, а также в Иракском Курдистане (КРИ)».