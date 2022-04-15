Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Присутствие иностранных военных сил в регионе является незаконным и наносит ущерб региональной безопасности, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 апреля.

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Выступая на онлайн-встрече с министром обороны Японии Нобуо Киши, Аштиани отметил высокий статус Ирана и Японии в важных геополитических регионах Западной и Восточной Азии.

Он оценил связи между Ираном и Японией в рамках поддержания мира и стабильности как позитивные и конструктивные. Министр обороны Ирана также заявил, что коллективное сотрудничество между государствами региона необходимо для обеспечения безопасности.

Указав на особенности региона Персидского залива и Ормузского пролива, Аштиани подробно изложил позицию Ирана в отношении необходимости обеспечения безопасности судоходства и заявил, что присутствие иностранных сил является незаконным и наносит ущерб безопасности.

Министр обороны Японии, со своей стороны, рассказал о деятельности японского морского флота в Западной Азии и подчеркнул важность сотрудничества с Исламской Республикой Иран в обеспечении безопасности судоходства.