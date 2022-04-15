Ереван, , 04:48 — REGNUM Армения начала использовать рубли для оплаты поставок газа из России, 14 апреля сообщил министр экономики республики Ваган Керобян.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом он заявил в интервью РБК. По его словам, такой шаг Еревана вызван необходимостью двигаться к национальным валютам в расчетах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министр отметил, что Россия демонстрирует «продвижение в этом направлении».

Керобян также рассказал, что Армения использовала рубли для платежей за голубое топливо последние несколько раз, переводя его стоимость в российскую валюту по курсу американского доллара. Вместе с тем министр выступил за то, чтобы для оплаты за газ, наряду с рублем, можно было использовать армянский драм или казахский тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что на вопрос о том, какие из стран решили перейти на рублевые расчеты, можно будет ответить в мае, когда должна начать поступать оплата за апрельские поставки голубого топлива из РФ.

Читайте также: Новак рассказал, когда ожидается первая оплата за российский газ в рублях