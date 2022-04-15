Владивосток, 15 апреля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Дети, имеющие редкие заболевания, получают жизненно важные лекарства. Дорогостоящие препараты детям с орфанными заболеваниями обеспечивает президентский фонд «Круг добра», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

ИА REGNUM Ребенок

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Препараты стоимостью 20 млн рублей получают девять детей, ещё две заявки находятся в стадии согласования.

«В крае 11 детей, начиная с 2-летнего возраста, имеют диагноз «муковисцидоз». Новейшие таргетные препараты работают на генном уровне, исправляют нарушения в генах, а не просто снимают симптомы заболевания или немного облегчают его течение, как при обычной терапии», — пояснила заведующая детской консультативной поликлиникой Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Васильева.

Новые лекарства способны значительно увеличить продолжительность жизни людей с редкими заболеваниями, сделать её полноценной и качественной, приближенной к жизни здоровых людей.

Годовой курс таргетной терапии на одного пациента обходится в среднем в 20 млн рублей.

В этом году «Круг добра» уже направил приморским детям около 88 млн рублей на лекарственные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, детей, страдающих редкими заболеваниями, обеспечили лекарствами только после вмешательства прокуратуры в Башкирии.