Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 14 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 744 человек, причем 33 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 33 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 744», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2194 новых случая заражения COVID-19, при этом 351 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 934 664 пациента из общего числа 7 202 055 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1441 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 157 094 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 298 369 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.