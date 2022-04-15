Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 14 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси в послании поздравил Шехбаза Шарифа с назначением на пост нового премьер-министра Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В своем поздравительном послании президент Ибрагим Раиси выразил надежду, что предстоящий путь приведет к тому, что сотрудничество между двумя странами достигнет желаемого уровня. Он также выразил готовность страны укреплять двусторонние связи в областях, представляющих взаимный интерес.

«Исламская Республика Иран всегда готова к качественному укреплению и углублению всестороннего сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан», — отметил иранский президент.

Напомним, что Шехбаз Шариф был назначен премьер-министром Пакистана парламентом страны после того, как его предшественник Имран Хан был отстранен от должности в результате вотума недоверия.