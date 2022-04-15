Новосибирск, , 04:48 — REGNUM В Новосибирской области запустили в работу новый портал для туристов. Власти отмечают, что сфера туризма «дает высокую рентабельность», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам 2021 года Новосибирская область заняла 13 место в Национальном туристическом рейтинге регионов России, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции, — подчеркнула заместитель министра экономического развития области Анна Павлова. — Всё это даёт мотивацию развивать наш регион и улучшать условия пребывания в нём туристов».

Для того, чтобы познакомить туристов с достопримечательностями ещё до их прибытия в Новосибирскую область был создан новый интернет-портал.

«Новый сайт содержит полную информацию о природных и архитектурных достопримечательностях, заведениях досуга и общепита, ярких событиях, проходящих в регионе, — рассказал директор Центра регионального развития Алексей Низковский. — Информация, представленная на портале, полностью прикладная – туристы могут воспользоваться путеводителем и познакомиться с маршрутами и экскурсиями на любой вкус и для любого возраста».

По официальным данным, в 2021 году новосибирский турбизнес при поддержке минэкономразвития региона получил федеральные гранты на общую сумму 17,8 миллионов рублей.