Новосибирск, 15 апреля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области запустили в работу новый портал для туристов. Власти отмечают, что сфера туризма «дает высокую рентабельность», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«По итогам 2021 года Новосибирская область заняла 13 место в Национальном туристическом рейтинге регионов России, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции, — подчеркнула заместитель министра экономического развития области Анна Павлова. — Всё это даёт мотивацию развивать наш регион и улучшать условия пребывания в нём туристов».

Для того, чтобы познакомить туристов с достопримечательностями ещё до их прибытия в Новосибирскую область был создан новый интернет-портал.

«Новый сайт содержит полную информацию о природных и архитектурных достопримечательностях, заведениях досуга и общепита, ярких событиях, проходящих в регионе, — рассказал директор Центра регионального развития Алексей Низковский. — Информация, представленная на портале, полностью прикладная – туристы могут воспользоваться путеводителем и познакомиться с маршрутами и экскурсиями на любой вкус и для любого возраста».

По официальным данным, в 2021 году новосибирский турбизнес при поддержке минэкономразвития региона получил федеральные гранты на общую сумму 17,8 миллионов рублей.