Тегеран, 15 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 14 апреля глава Общества ирано-китайской дружбы заявил, что сегодня у Ирана и Китая как никогда есть возможности и основания для расширения дружественных двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Алаэддин Боруджерди, бывший посол Ирана в Китае, заявил на встрече, что такая возможность была предоставлена серьезной решимостью администрации президента Ибрагима Раиси максимально использовать существующие возможности для укрепления дружественных связей с Китаем и поддержания политического подхода «Взгляд на Восток».

«Экономика, как звено в энергетической цепочке Ирана, нуждается в укреплении», — сообщил Боруджерди, отметив, что данная сфера может быть реализована в значительной степени благодаря возможностям, заложенным в ирано-китайских связях и недавнем 25-летнем стратегическом соглашении между двумя странами.