Министры финансов США и Японии могут встретиться в Вашингтоне 21 апреля
Токио, 15 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Власти Японии и США планируют провести в Вашингтоне встречу министров финансов двух стран. Об этом со ссылкой на источники 15 апреля сообщает агентство Kyodo.
По его данным, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки может прибыть на переговоры в американскую столицу 21 апреля.
Основным вопросом повестки, вероятнее всего, станет динамика курса доллара по отношению к иене. Также планируется обсудить санкции против России, вводимые из-за военной спецоперации на Украине, и помощь киевскому режиму.
Как сообщало ИА REGNUM, курс американского доллара взлетел в Японии почти до 20-летнего максимума на фоне агрессивной политики Федеральной резервной системы США.
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