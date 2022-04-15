Токио, 15 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Власти Японии и США планируют провести в Вашингтоне встречу министров финансов двух стран. Об этом со ссылкой на источники 15 апреля сообщает агентство Kyodo.

Kantei.go.jp Сюнъити Судзуки

По его данным, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки может прибыть на переговоры в американскую столицу 21 апреля.

Основным вопросом повестки, вероятнее всего, станет динамика курса доллара по отношению к иене. Также планируется обсудить санкции против России, вводимые из-за военной спецоперации на Украине, и помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, курс американского доллара взлетел в Японии почти до 20-летнего максимума на фоне агрессивной политики Федеральной резервной системы США.

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